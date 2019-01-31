اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا الآن live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا الآن live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الإسباني سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني تنفيذ ركلات الجزاء على طريقة النجم التشيكي السابق بانينكا، حيث سجل هدفين بينهما ركلة بتلك الطريقة، ليقود فريقه للفوز على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويقدم "الخليج 365" أبرز الركلات التي نفذها راموس بتلك الطريقة. أصبح الأرجنتيني جونزالو هيجواين أمل إنقاذ هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، بعد الآداء المتواضع لمهاجمي الفريق أوليفيه جيرو وألفارو موراتا، أنهى هيجواين إعارته لفريق ميلان بالتراضي، واتفق تشيلسي على استعارته من صفوف يوفنتوس، شاهد كواليس تقديمه. تقدم لكم الخليج 365 مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس 31-1-2019 ، الموافق 25 جمادى الأولى 1440 هجرياً ، إذ يحل الريال ضيفاً ثقيلًا على جيرونا في استاد مونتيليفي ، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

حقق الميرينجي فوزًا مهمًا على حساب فريق إسبانيول بأربع أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب كورنيلا البرات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض الملكي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

كانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد جيرونا في المدافع خيسوس فاييخو، كيلور نافاس، ماركو أسينسيو بداعي الإصابة، ولن يفتقد الميرينجي أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

سيبدأ سانتياجو سولاري بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع براموس وفاران في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

لا يعاني جيرونا من أي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف في الوقت الحالي، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة ريال مدريد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

سيبدأ المدرب إيزيبيو ساكريستان بنفس طريقته المعتادة، وسيتولى قيادة الخط الدفاعي الثلاثي خوان بيدرو، بيرناردو إسيينوسا، بيدرو ألكالا، بينما سيتولى قيادة هجوم الفريق كريستيان ستواني.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر

البطولة: كأس ملك إسبانيا 2018-2019

المباراة: ريال مدريد ضد جيرونا مباراة إياب

الملعب: استاد مونتيليفي

الحكم: خوان مارتينيز مونويرا

الموعد: الخميس 31 يناير 2019،25 جمادى الأولى 1440 هجريًا،22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا