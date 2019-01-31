اونلاين | (كأس ملك أسبانيا) بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم الخميس 31-1-2019 "بث مباشر"

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على جيرونا بأربعة أهداف لهدفين في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

حصل جيرونا مبكرًا على ضربة جزاء، ليسددها أنتوني لوزانو في المرمى معلنا التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة، ولكن تدراك الملكي الموقف، ونجح لوكاس فاسكيز في إدراك التعادل بالدقيقة 18.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق أدرك سيرجيو راموس الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء، ليمنح التقدم للملكي، قبل العودة لغرف خلع الملابس.

وفي الشوط الثاني نجح أليكس جرانيل إحراز هدف التعادل للضيوف، قبل أن يعود راموس للتسجيل مجددًا في الدقيقة 77.

تقدم "الخليج 365"، خدمة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا، اليوم الخميس، في مباراة ربع النهائي ضمن مباريات الإياب بقيادة الحكم خوان مارتينيز، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الملكي بنتيجة "4 - 2".