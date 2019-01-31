اونلاين | كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر kora star

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر kora star في مباراة نارية سيكون عشاق الكرة العالمية في الوطن العربي على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا الليلة في اياب ربع نهائي كاس ملك اسبانيا .

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر kora star

الملكي نجح في تحقيق فوزًا مهمًا على حساب فريق إسبانيول بأربع أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب كورنيلا البرات، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض الميرينجي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، ونجح الريال في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف مقابل هدفين، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر.

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وكانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر وسريع.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر kora star ومن المنتظر أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع مارسيلو، سيرخيو راموس، ،رافائيل فاران ،داني كارباخال، وفي الوسط داني سيبايوس ،كاسيميرو ،لوكا مودريتش، وفي الهجوم فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيمه ،ماركو أسينسيو، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا ، بينما سيبدأ فريق جيرونا بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وفي الدفاع خوان بيدرو ،بيرناردو إسبينوسا ، بيدرو ألكالا، وفي الوسط فاليري فيرنانديز أليكس جرانيل ، دوجلاس لويس -،بيدرو بورو، وفي الهجوم أليكس جارسيا ، كريستيان ستواني ، كريستيان بورتو.

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