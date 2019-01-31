رياضة | 5 مواجهات نارية تنتظر برشلونة في شهر فبراير.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات نارية تنتظر برشلونة في شهر فبراير.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي برشلونة الإسباني، في شهر فبراير، عدداً من المواجهات النارية سواء في بطولة الليجا الإسبانية أو دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الاختبار الجديد الذي يخوضه البارسا على أمل العودة مجدداً لمنصات التتويج الأوروبية.

وفيما يلي نرصد لكم مباريات برشلونة في شهر فبراير ومواعيدها:

1- برشلونة × فالنسيا:

يوم السبت الموافق 2 فبراير وذلك في بطولة الدوري الإسباني

2- أتلتيك بلباو × برشلونة:

يوم الأحد والموافق 10 فبراير وذلك في الدوري الاسباني

3- برشلونة × بلد الوليد:

يوم السبت والموافق 16 فبراير وذلك في بطولة الدوري الاسباني

4- أولمبيك ليون × برشلونة:

يوم الثلاثاء والموافق 19 فبراير وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

5- إشبيلية × برشلونة:

يوم الأحد والموافق 24 فبراير في الدوري الإسباني

