الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | 5 مواجهات نارية تنتظر برشلونة في شهر فبراير.. تعرف عليهم

0 نشر
0 0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات نارية تنتظر في شهر فبراير.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

ينتظر نادي برشلونة الإسباني، في شهر فبراير، عدداً من المواجهات النارية سواء في بطولة الليجا الإسبانية أو دور الـ16 من بطولة ، وهو الاختبار الجديد الذي يخوضه البارسا على أمل العودة مجدداً لمنصات التتويج الأوروبية.

 

وفيما يلي نرصد لكم مباريات برشلونة في شهر فبراير ومواعيدها:

 

1- برشلونة × فالنسيا:

يوم السبت الموافق 2 فبراير وذلك في بطولة

 

2- أتلتيك بلباو × برشلونة:

يوم الأحد والموافق 10 فبراير وذلك في الدوري الاسباني

 

3- برشلونة × بلد الوليد:

يوم السبت والموافق 16 فبراير وذلك في بطولة الدوري الاسباني

 

4- أولمبيك ليون × برشلونة:

يوم الثلاثاء والموافق 19 فبراير وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

 

5- إشبيلية × برشلونة:

يوم الأحد والموافق 24 فبراير في الدوري الإسباني

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى