رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 31-1-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 31-1-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ريال مدريد لمواصلة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفاً على جيرونا اليوم السبت في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحقق نادي ريال مدريد الفوز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لكي يعبر إلى نصف النهائي.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*ريال مدريد يقدم عرضًا مغريًا لضم راشفورد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن ريال مدريد الإسباني سيقدم عرضاً ضخماً للتوقيع مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتدفي فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن نادي ريال مدريد يخطط للتفاوض مع مانشستر يونايتد والتقدم بعرض قدره 115 مليون يورو للتعاقد مع ماركوس رادفورد الذي سبق له تجديده مع النادي الإنجليزي قبل فترة.

وأفادت، أن ريال مدريد كان يتابع المهاجم الإنجليزي منذ أشهر ، وخصوصاً خلال فترة توتر علاقته مع المدرب جوزيه مورينيو بعد أن انتقده علناً في أكثر من مناسبة إلى جانب مارسيال وبول بوجبا.

ويتقاضى ماركوس راشفورد حالياً حوالي 68 ألف يورو في الأسبوع ولديه عقد مع نادي مانشستر يونايتد حتى 2020 .

*لاعب مدريد "المهمش" حديث الصحف

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على تهميش الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد، للاعبه الجديد إبراهيم دياز المنضم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى اللاعب لم يحصل على فرصته مع الفريق سوى لمدة أسبوع فقط.

وقالت أن ريال مدريد دخل في حرب كبيرة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل ضم إبراهيم دياز الذي لم يحصل على فرصة سوى لمدة أسبوع بعد وصوله إلى الميرنجي.

وأوضحت أن قبل وصوله بأيام تحدثت إدارة نادي ريال بيتيس مع نظيرتها في ريال مدريد، أملاً في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن النادي الملكي أوضح نيته بعدم التفريط في اللاعب حيث الفريق بحاجة إلى خدماته.

*كونتي يكشف عن السبب وراء رفض عرض ريال مدريد

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الأسبق لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن سبب رفضه عرض نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بعد إقالة المدرب جولين لوبيتيجي في منتصف الموسم.

وأشار المدرب أنطونيو إلى أن كان هناك بالفعل مفاوضات مع نادي ريال مدريد الإسباني، ولكنه رفض لأنه لا يحب قيادة الفرق في منتصف الموسم.

وتحدث أنطونيو كونتي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” قائلاً: "كان هناك إمكانية بالفعل لتدريب نادي ريال مدريد، ولكن أنا لا أحب قيادة الفرق في منتصف الموسم، لذلك المفاوضات لم تكتمل".

*مهاجم مميز في الطريق إلى ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لتجهيز عرضاَ ضخماً للتعاقد مع صفقة هجومية مميزة من داخل البريميرليج.

وذكر موقع "الدون بالون" الإسباني، أن بيريز يخطط بكافة الطرق لضم هاري كين مهاجم توتنهام خلال الصيف المقبل كبديل محتمل للفرنسي كريم بنزيما.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 180 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين في الصيف المقبل وذلك لمدة 5 مواسم حتي عام 2024.

واشار الموقع إلي أن توتنهام سيحصل على 120 مليون يورو، فيما سيحصل هاري كين على 60 مليون يورو كراتب سنوي لمدة 5 مواسم بواقع 12 مليون في الموسم الواحد.

*بيريز يسعى للتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في فتح مفاوضات رسمية للتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند.

وذكر موقع "الدون بالون" الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد فتح محادثات مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد مع جوليان فيجيل في الصيف المقبل.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد يرصد التعاقد مع فيجيل في الصيف المقبل تحسباً لرحيل أي لاعب من خط الوسط بعد ارتباط كلا من مودريتش وكروس بالرحيل.

وتابع الموقع أن بوروسيا دورتموند قد يطلب مبلغاً كبيراً نظير رحيل اللاعب بعد تألقه طوال الفترة الماضية مع الفريق مقدماً عروض متميزة.