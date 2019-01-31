رياضة | برشلونة يحسم 5 صفقات نارية في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم 5 صفقات نارية في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة برشلونة اليوم الخميس، عن وصولها لإتفاق مع أتليتكو مينيرو على إنتقال اللاعب إيميرسون، اللاعب سيصبح برشلونياً إبتداءً من الأول من يوليو المقبل.

وكانت إدارة نادي برشلونة قد نجحت في التعاقد مع عدد من الصفقات خلال فترة الميركاتو الشتوي وجاء ذلك لتدعيم صفوف البارسا واستمرار المنافسة على لقب الدوري الإسباني بشدة.

ويحتل نادي برشلونة حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 49 نقطة حيثُ لعب 21 مباراة وحقق الفوز في 15 لقاء وتعادل 4 مباريات وخسر مباراتين فقط.

وفيما يلي نرصد لكم صفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي حتى الآن:

1- توديبو: لاعب فريق تولوز الفرنسي

2- مورييو لاعب فالنسيا الإسباني

3- برينس بواتينج لاعب ساسولو الإيطالي

4- فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي

5- إيميرسون لاعب أتلتيكو مينيرو البرازيلي

أما الفريق الرديف ببرشلونة ضم لاعبين فقط وهما "نوفايس وميرفاي".