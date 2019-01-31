رياضة | عاجل.. أول تعليق من صالح جمعة عقب استبعاده من القائمة الإفريقية

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من صالح جمعة عقب استبعاده من القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم اختيار الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي له ضمن القائمة الإفريقية للفريق الأحمر.
وكتب صالح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"ننافس فى أكثر من ٣ بطولات
الأهلى يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة".
وأضاف "كل الدعم للاعبين المتواجدين فى القائمة الافريقية،سنقاتل حتى نهاية الموسم.. #افريقيا_يا_اهلى".
وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي قد قام باختيار رامي ربيعة ومحمود وحيد لغشل المقعدين الشاغرين في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية.
نرشح لكم.. الأهلي يعود للتفاوض مع مدافع جديد
الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولن العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 27 نقطة
7- المصري البورسعيدي 25 نقطة
8- طلائع الجيش 24 نقطة
9- سموحة 24 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 22 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي 21 نقطة
15- النجوم 20 نقطة
16- وادي دجلة 20 نقطة
17- الاتحاد السكندري 20 نقطة
18- بتروجت 15 نقطة