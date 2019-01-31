رياضة | عاجل.. أول تعليق من صالح جمعة عقب استبعاده من القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من صالح جمعة عقب استبعاده من القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم اختيار الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي له ضمن القائمة الإفريقية للفريق الأحمر.

وكتب صالح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏ننافس فى أكثر من ٣ بطولات



‏الأهلى يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة".