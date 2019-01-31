رياضة | تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع صالح جمعة قبل قرار الاستبعاد

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، اتم قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، لاعبا الفريق في القائمة الأفريقية.