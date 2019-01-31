رياضة | قنوات الكاس تعلن بث نهائي كأس أمم آسيا على القناة المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات الكاس تعلن بث نهائي كأس أمم آسيا على القناة المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة قنوات الكاس الرياضية نقل أحداث المباراة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا بين المنتخبين الياباني والقطري، والمقرر لها الرابعة عصر الجمعة، عبر القناة المفتوحة.

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الياباني في تمام الرابعة عصر، غدًا الجمعة، في نهائي بطولة أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات، وستقام المباراة على استاد مدينة "زايد الرياضية".

وكتب الحساب الرسمي علي موقع "تويتر": " قنوات الكاس تعلن عن بث مباراة منتخبنا الوطني واليابان في نهائي كأس_آسيا 2019 غدا الجمعة على القناة المفتوحة قطر_اليابان لأجل_قطر".

وسيتولي "خليل البلوشي" التعليق على مباراة نهائي كأس آسيا عبر القناة المفتوحة.

وإليكم تردد قنوات "الكأس":

Es'hailSat | Badr 26°E - 12245 V 27500

Es'hailSat | Badr 26°E - 11678 H 27500

NileSat 7°W - 11919 H 27500

وكانت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" أعلنت أيضًا إذاعة مباراة نهائي أمم آسيا عبر قناتها المفتوحة.