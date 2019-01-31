رياضة | لجنة الاستئناف تصدم راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الاستئناف تصدم راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني ، الطعن المقدم من نادي ريال مدريد الإسباني لمحو البطاقة الصفراء من على مدافع الفريق سيرجيو راموس.

وقد تلقى راموس بطاقة صفراء خلال فوز الريال على إسبانيول 4-2 في الجولة الماضية بالليجا ، ليصبح في جعبته 4 بطاقات صفراء قبل جولتين فقط من مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لموقع البرنابيو ، تم رفض الإستئناف المُقدّم من قِبل ريال مدريد لمحو البطاقة الصفراء التي تلقاها سيرجيو راموس ضد إسبانيول.

وبالتالي ، أصبح راموس يمتلك الآن 4 بطاقات صفراء بالليجا ، وفي حال تلقيه بطاقة صفراء ضد ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد المقبل سيتأكد غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 9 فبراير.

ولذلك ، قد يفكر مدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري بإراحة راموس أمام ديبورتيفو ألافيس لتجنب غيابه عن ديربي مدريد.