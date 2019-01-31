رياضة | الترسانة يواجه منتخب السويس وديآ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يواجه منتخب السويس وديآ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادى الترسانة الرياضى مباراة وديه، في الثانية والنصف من عصر الجمعه، أمام فريق منتخب السويس ، ضمن الاستعداد لمواجهة كوكاكولا والمقرر لها الخميس المقبل، بالجولة السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

يذكر ان فريق الشواكيش ضم 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتويه الجاريه وهم "حسين حمدى" لاعب فاركو الذى جاء فى صفقة تبادليه مقابل انضمام حمادة جلال للفريق السكندري، "ورضا العزب" ظهير أيمن طنطا، و"أحمد جمال" مهاجم فاركو، و"أشرف بخيت" حارس مرمى المريخ ومحمد كشلط لاعب بلدية المحله، و"عمار شحاته" معاراً من أسوان، والنيجيري "حكيم الابي" لاعب فريق كيما أسوان ، و"معتصم حمدي شيكا" لاعب النصر للتعدين.

ورحل عن الفريق كل من "أحمد أنيس" لمنتخب السويس، و"حمادة الدسوقى" لكفر الشيخ و"ايهاب ياسر" لدمنهور ، و "دانى اوسنج" الذى تم فسخ عقد مع الترسانه بالتراضي، كما إنضم زيكو لبلدية المحلة.

على جانب آخر، قام لاعبو الترسانة والجهاز الفنى، بقيادة أحمد كشرى، بذبح عجلين بمقر النادى بميت عقبة، لمواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود للممتاز، وقاموا بتوزيع اللحوم على العمال والموظفىن داخل النادى.

ويحتل الترسانة صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن سيراميكا والقناة أصحاب المركز الثانى.