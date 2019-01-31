رياضة | السنطة ضيفا ثقيلا على الزيات ومحلة حسن يواجه شباب قطور في لقاء مرتقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنطة ضيفا ثقيلا على الزيات ومحلة حسن يواجه شباب قطور في لقاء مرتقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا الجمعة مواجهات الجولة الحادية عشر، لدوري الدرجة الرابعة بمنطقة الغربية، حيث يستضيف محلة مرحوم بقيادة وليد البشكار صاحب المركز السابع برصيد 9 نقاط، شباب سمنود الذي يقوده رجب الدمياطي فينا صاحب المركز الخامس، علي ملعب مركز شباب محلة مرحوم في الثانية عصرا، وكان لقاء الدور الاول انتهي بفوز مثير لشباب سمنود برباعية مقابل ثلاثية علي محلة مرحوم.

وعلي ملعب محلة حسن في لقاء مرتقب، يحل شباب قطور بقيادة عزيز نبيل صاحب المركز الثالث، ضيفا علي محلة حسن الذي يليه في المركز الرابع، تحت القيادة الفنية الجديدة لمحمد مصطفي المدير الفني، وكان التعادل الايجابي 1/1 قد حسم نتيجة الدور الأول.

ويواجه السنطة متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، نظيره شباب الزيات صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط، وكان السنطة قد فاز بخماسية دون رد في مباراة الدور الاول.

ترتيب المجموعة

1- السنطة 20 نقطة

2- مركز شباب المحلة 19 نقطة

3- شباب قطور 17

4- محلة حسن 16

5- شباب سمنود 14

6- قحافة 10

7- محلة مرحوم 9

8-شباب الزيات 4