رياضة | آخر لحظات الميركاتو.. بيرنلي يعلن التعاقد مع بيتر كراوتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر لحظات الميركاتو.. بيرنلي يعلن التعاقد مع بيتر كراوتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي اليوم الخميس، رسمياً عن التعاقد مع المهاجم المخضرم بيتر كراوتش قادماً من ستوك سيتي في صفقة مجانية ويعقد لمدة 6 أشهر.
وقال نادي بيرنلي عبر بيانه الرسمي على موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه تم التعاقد مع كراوتش الذي يملك 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وسجل خلالهم 22 هدفاً.
وأوضح النادي أن كراوتش البالغ من العمر 38 عامًا سوف يرتدي القميص رقم 15 مع الفريق، وذلك بعد مسيرة جيدة له مع الأندية الإنجليزية خلال مسيرته وهي: أستون فيلا، ساوثهامبتون، ليفربول، بورتسموث، توتنهام هوتسبر وستوك.
وأشار نادي بيرنلي خلال بيانه أن كراوتش يملك رقماً قياسياً حيثُ سجل 205 هدفاً خلال 729 مباراة بعد أن بدأ مسيرته في الفريق الأول في كوينز بارك رينجرز كما أنه يملك مسيرة دولية جيدة مع منتخب إنجلترا.