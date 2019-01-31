رياضة | آخر لحظات الميركاتو.. بيرنلي يعلن التعاقد مع بيتر كراوتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر لحظات الميركاتو.. بيرنلي يعلن التعاقد مع بيتر كراوتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي اليوم الخميس، رسمياً عن التعاقد مع المهاجم المخضرم بيتر كراوتش قادماً من ستوك سيتي في صفقة مجانية ويعقد لمدة 6 أشهر.

وقال نادي بيرنلي عبر بيانه الرسمي على موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه تم التعاقد مع كراوتش الذي يملك 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وسجل خلالهم 22 هدفاً.