رياضة | رسميا.. برشلونة يضم موهوب برازيلي قبل إغلاق الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يضم موهوب برازيلي قبل إغلاق الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، منذ قليل ، توصله لاتفاق رسمي مع أتلتيكو مينييرو البرازيلي ، للحصول على توقيع لاعبه إيميرسون أباريسيدو بداية من الموسم المقبل.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية قائلًا: توصل برشلونة لاتفاق رسمي مع أتلتيكو مينييرو لنقل إيميرسون أباريسيدو إلى النادي الكتالوني في 1 يوليو 2019.