رياضة | جوارديولا يتلقي ضربة موجعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتلقي ضربة موجعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، صدمة قوية بسبب إصابة حارسه إيدرسون، أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "تليجراف البريطانية"، إن مانشستر سيتي مهدد بغياب لاعبه البرازيلي إيدرسون خلال مباراة أرسنال، على ملعب الاتحاد، ما يعني أن بيب جوارديولا مدرب الفريق سيضطر إلى الدفع بموريتش الحارس البديل.

وكان إيدرسون تعرض للإصابة خلال مباراة نيوكاسل الأخيرة، ولكنه فضل استكمال المباراة حتى نهايتها.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة بالساعات المقبلة لتحديد موقفه من المباراة المقبلة لفريقه.

كان سيتي، تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضد نيوكاسل والتي أقيمت الإسبوع الحالي، ضمن مباريات البريميرليج.