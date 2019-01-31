رياضة | شيكابالا يعود إلى اليونان بعد صفعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يعود إلى اليونان بعد صفعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط فريق الزمالك المعار إلى أبولون سميرني اليوناني، على استكمال تجربته الاحترافية في اليونان وذلك بعد فشل كل المحاولات بخصوص الانضمام إلى فريق المصري خلال الساعات الاخيرة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأن شيكا حاول أن يقوم بعمل اي شيء من أجل اللعب داخل الدوري المصري ولكن واجه الكثير من العقبات، لذلك استقر على العودة من جديد إلى اليونان.

يذكر أن النادي المصري كان يرغب في الحصول على خدمات محمود عبد الرازق شيكابالا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن المفاوضات توقفت بسبب بعض الامور المالية.