رياضة | شيكابالا يعود إلى اليونان بعد صفعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يعود إلى اليونان بعد صفعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط فريق الزمالك المعار إلى أبولون سميرني اليوناني، على استكمال تجربته الاحترافية في اليونان وذلك بعد فشل كل المحاولات بخصوص الانضمام إلى فريق المصري خلال الساعات الاخيرة.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأن شيكا حاول أن يقوم بعمل اي شيء من أجل اللعب داخل الدوري المصري ولكن واجه الكثير من العقبات، لذلك استقر على العودة من جديد إلى اليونان.
يذكر أن النادي المصري كان يرغب في الحصول على خدمات محمود عبد الرازق شيكابالا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن المفاوضات توقفت بسبب بعض الامور المالية.
أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التى سوف تسافر ، مساء اليوم الخميس ، الى نيروبي ، لمواجهة جورماهيا الكينى ، الاحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية .
وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من :
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح.
في خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم امام - حمدي النقاز.
في خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - محمد عنتر.
في خط الهجوم : عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد.