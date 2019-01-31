رياضة | كارلوس: لم أتفاجئ من رحيل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس: لم أتفاجئ من رحيل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد روبرتو كارلوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، على أنه لم يتفاجئ من قرار رحيل كريستيانو رونالدو وزيدان في الفترة الماضية.

وقال كارلوس في تصريحات نشرها موقع البرنابيو: لم اتفاجئ من رحيل رونالدو وزيدان من ريال مدريد، كان سيأتي وقت لرحيل الثنائي عن الملكي.

واضاف كارلوس: يوفنتسو فريق كبير ولكن ريال مدريد لا يزال من أكبر نادي في العالم بعد فوزه بـ13 لقب لدوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ.

وتابع كارلوس: يوفنتوس أصبح قوي مع رونالدو ولكن ريال مدريد يظل المرشح الأول والأوفر حظاً للتتويج بدروي أبطال أوروبا هذا الموسم.