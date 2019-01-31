رياضة | فان دايك يوجه رسالة قوية لجماهير ليفربول الغاضبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يوجه رسالة قوية لجماهير ليفربول الغاضبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز الغاضبة بالصبر، وذلك بعد التعادل مع ليستر سيتي في لقاء الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي والذي جمع الفريقين مساء أمس.

وقال "فان دايك" في تصريحات صحفية: " أعتقد أننا شعرنا بوجود إحباط من قبل الجماهير، وهو أمر لم يكن ضرورياً في تلك المرحلة.. الجميع يريد تحقيق الفوز في كل مباراة، وهي رغبتنا أيضًا، ولكن في بعض الأحيان يجب أن نتحلي بالصبر، تلك الرغبة يجب أن تظهر في الملعب وألا نتأثر بالضغط".

وأضاف: " ليستر سيتي فريق جيدة وقدموا أداءًا رائعًا، ولكننا لم نكن سيئين وكنا في حاجة للتوفيق فقط".

وتعادل ليفربول مع ليستر سيتي 1-1 وعزز صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.