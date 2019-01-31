رياضة | بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة اليابان أمام قطر في نهائي كأس أمم آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة اليابان أمام قطر في نهائي كأس أمم آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة نارية ستجمع بين المنتخب القطري ونظيره الياباني، على استاد "مدينة زايد الرياضية" في تمام الرابعة عصر الجمعة الموافق 1 فبراير، في المباراة النهائية لبطولة أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا في الإمارات.

المنتخب القطري حجز بطاقة تأهله لنهائي كأس آسيا للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تجاوز عقبة منتخب الإمارات برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد منتخب اليابان للنهائي القاري، بعدما أطاح بالمنتخب الإيراني خارج البطولة عقب الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

وسبق وتقابل المنتخبين القطري والياباني في 9 مباريات سابقة، حقق منتخب الساموراي الفوز في 3 مباريات، مقابل انتصارين لمنتخب قطر، بينما كان التعادل حاضرًا في 4 مواجهات بينهما.

وسجل منتخب اليابان 11 هدفًا، مقابل 10 أهداف لمنتخب قطر.

وتقابل المنتخبين القطري والياباني في 4 مواجهات سابقة ببطولة كأس أمم آسيا، فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل الساموراي 5 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

أول مواجهة بين منتخب قطر ونظيره الياباني في كأس آسيا كانت عام 1988 وفاز المنتخب القطري بثلاثية نظيفة، وفي نسخة عام 2000 في لبنان تجدد اللقاء بين المنتخبين وحسم التعادل نتيجة المباراة بينهما بنتيجة 1-1.

وفي المواجهة الثالثة في نسخة البطولة الآسيوية عام 2007 تعادل المنتخبين القطري والياباني بنتيجة 1-1، في حين شهدت المواجهة الأخيرة بينهما فوز اليابان 3-2 خلال منافسات كأس آسيا عام 2011 في قطر.

يذكر أن منتخب اليابان الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمم آسيا وحصد اللقب 4 مرات أعوام 1992، 2000، 2004، 2011، بينما لم يتوج المنتخب القطري بكأس البطولة إطلاقًا.