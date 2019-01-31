شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعلق على استبعاده من قائمة الأهلي المصري الإفريقية (صورة) والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على استبعاد الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي له في القائمة الإفريقية للفريق الأحمر.

وقال صالح جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"‏ننافس فى أكثر من ٣ بطولات

‏الأهلى يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة".

‏وأضاف اللاعب:"كل الدعم للاعبين المتواجدين فى القائمة الافريقية،سنقاتل حتى نهاية الموسم. #افريقيا_يا_اهلى‬⁩".

وكان الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة لاسارتي قد قام باختيار رامي ربيعة ومحمود وحيد لشغل المقعدين الشاغرين في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية.