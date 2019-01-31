شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا.. عودة مارسيلو الأبرز والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة جيرونا مساء اليوم في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. وجاءت تشكيلة ريال مدريد الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: نافاس خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو خط الوسط: يورنتي، كروس، سيبايوس، فاسكويز خط الهجوم: بنزيمة، فينيسيوس

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