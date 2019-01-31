شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يقود تشكيل إنتر ميلان أمام لاتسيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة فريق لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا. وضمت التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان وفقًا لموقع النادي الرسمي كلا من:- حراسة المرمى: هاندانوفيتش. خط الدفاع: دي أمبروسيو ، سكرينيار ، ميراندا ، أسامواه. خط الوسط: غاليارديني ، بروزفيتش ، بروخا فاليرو ، كاندريفا. خط الهجوم: إيكاردي ، بوليتانو.

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