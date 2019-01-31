شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن حسم صفقة جديدة لمدة 5 سنوات والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق رسمي مع أتلتيكو مينييرو البرازيلي ، للحصول على توقيع لاعبه إيميرسون أباريسيدو بداية من الموسم المقبل.
وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية قائلًا: توصل برشلونة لاتفاق رسمي مع أتلتيكو مينييرو لنقل إيميرسون أباريسيدو إلى النادي الكتالوني في 1 يوليو 2019.
وأوضح البيان أن رسوم نقل البرازيلي إيميرسون إلى برشلونة ستكون مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد على مدى 5 سنوات قادمة حتى موسم 2023-2024.
إيميرسون وُلد في ساوباولو 14/1/1999 ، يلعب حالياً لمنتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية لتحت 20 عامًا.
في بلده ، تم تشبيهه بنجم البارسا السابق داني ألفيش ، كونه الظهير الأيمن النموذجي الذي يحب الهجوم للأمام دائمًا، فهو يتسبب في إرباك دفاعات الخصوم دائمًا ، كما إنه قادر أيضًا على تقديم تمريرات دقيقة إلى زملائه المهاجمين.
أنه سريع على حد سواء بكرة وبدون كرة ، ولديه كل الخصائص ليصبح واحدًا من أهم اللاعبين في مركزه بالمستقبل.
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