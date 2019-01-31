شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي ريال مدريد وبرشلونة على رادار سان جيرمان والان مع التفاصيل

الخليج 365- يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخطف نجمي ريال مدريد وبرشلونة، بحسب ما كشفته تقارير صحفية إسبانية.

وأفادت صحيفة دون بالون الإسبانية أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الفرنسي يستهدف أيضًا التعاقد مع كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، ليحل محل الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وأنهت دون بالون أن رحيل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحتمل عن الفريق الباريسي، في الصيف المقبل، يمكن أن يؤثر على النادي الملكي والبرسا.

وارتبط راكيتيتش بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.