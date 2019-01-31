انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء جورماهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التى تسافر، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، لمواجهة فريق جورماهيا، المقرر إقامتها في الثالثة عصرًا، يوم الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويقع الزمالك في مجموعة واحدة مع فريق جورماهيا الكيني وفريق نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي. وشهدت القائمة مفاجأة بعد استبعاد محمد إبراهيم، كما تم استبعاد أيمن حفني أحمد مدبولي ومحمد عبدالسلام وأحمد سيد "زيزو"
وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد - عمر صلاح. في خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم إمام - حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز
وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من:
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد - عمر صلاح.
في خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم إمام - حمدي النقاز.
في خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن - يوسف إبراهيم "اوباما" - محمد عنتر.
في خط الهجوم: عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد.
الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على اتحاد طنجة المغربي في دوري الـ32 مكرر بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بالتعادل السلبي، بينما انتهى لقاء الإياب الذي أقيم في استاد برج العرب بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-1.
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