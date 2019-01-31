انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء جورماهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التى تسافر، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، لمواجهة فريق جورماهيا، المقرر إقامتها في الثالثة عصرًا، يوم الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويقع الزمالك في مجموعة واحدة مع فريق جورماهيا الكيني وفريق نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي. وشهدت القائمة مفاجأة بعد استبعاد محمد إبراهيم، كما تم استبعاد أيمن حفني أحمد مدبولي ومحمد عبدالسلام وأحمد سيد "زيزو"

وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد - عمر صلاح. في خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم إمام - حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز