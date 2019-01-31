انت الان تتابع تركي آل الشيخ يواصل الهجوم على شوبير: أترجم لك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
واصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، مالك نادي بيراميدز، هجومه ورسائله القوية لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة التي هاجم فيها البيانات الصادرة من نادي بيراميدز بشأن مجاملة الجبلاية للأهلي في ترتيب مبارياته المؤجلة من الدور الأول وتهديده بعد مواجهة الأحمر قبل أن يخوض الأخير مباراته مع الزمالك المؤجلة من الدور الأول. حيث نشر آل الشيخ أكثر من رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وجاءت الرسالة الثانية التي وجهها آل الشيخ إلى شوبير: "استقواء بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة (بلدي الثاني) اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس لانتماءاتهم الكروية والشخصية و(جيوبهم).. وإن عُدتم عدنا... وبعد نشر هذه الرسالة بدقائق قام آل الشيخ بنشر الفيديو الشهير له مع شوبير خلال زيارته للنادي الأهلي
وجاءت الرسالة الثانية التي وجهها آل الشيخ إلى شوبير: "استقواء بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة (بلدي الثاني) اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس لانتماءاتهم الكروية والشخصية و(جيوبهم).. وإن عُدتم عدنا...
وبعد نشر هذه الرسالة بدقائق قام آل الشيخ بنشر الفيديو الشهير له مع شوبير خلال زيارته للنادي الأهلي وعلق عليه قائلًَا: "أترجملك؟".
بينما كانت الرسالة الأولى: "الأخ أحمد شوبير... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيعا رياضيا أو بصفتك لاعبا سابقا في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي... عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش! إحنا نلعب في دوري بلد محترم".
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