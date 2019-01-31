رسميًا.. قيد وحيد وربيعة في قائمة الأهلي الإفريقية

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تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، قيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة مدافعي الفريق، في القائمة الإفريقية، قبل ساعات من غلق باب القيد، الذي سيتم اغلاقه مساء اليوم الخميس. وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الإداري بالنادي أنهى إجراءات قيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة في قائمة الفريق الإفريقية، وبهذا يكون الأهلي استغل الـ30 مقعدًا المُصرح له ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وانتقل محمود وحيد من مصر للمقاصة، للأهلي في يناير الجاري ليدعم مركز الظهير الأيسر الذي يضم فقط علي معلول وأيمن أشرف، الذي يعتمد عليه مارتن لاسارتي في أغلب الأوقات في مركز قلب دفاع، فيما كان رامي ربيعة على قوائم الانتظار بقائمة الأهلي المحلية بسبب اصاباته المتكررة على مدار ما يقرب من عام كامل، حيث تم
وانتقل محمود وحيد من مصر للمقاصة، للأهلي في يناير الجاري ليدعم مركز الظهير الأيسر الذي يضم فقط علي معلول وأيمن أشرف، الذي يعتمد عليه مارتن لاسارتي في أغلب الأوقات في مركز قلب دفاع، فيما كان رامي ربيعة على قوائم الانتظار بقائمة الأهلي المحلية بسبب اصاباته المتكررة على مدار ما يقرب من عام كامل، حيث تم قيده مساء أمس الأربعاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم السبت المُقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد أربعة نقاط ويأتي في الوصافة نادي فيتا كلوب الكونغولي برصيد ثلاثة نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني ثالثًا ويمتلك ثلاثة نقط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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