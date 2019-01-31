انت الان تتابع رسميًا.. قيد وحيد وربيعة في قائمة الأهلي الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، قيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة مدافعي الفريق، في القائمة الإفريقية، قبل ساعات من غلق باب القيد، الذي سيتم اغلاقه مساء اليوم الخميس. وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الإداري بالنادي أنهى إجراءات قيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة في قائمة الفريق الإفريقية، وبهذا يكون الأهلي استغل الـ30 مقعدًا المُصرح له ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل محمود وحيد من مصر للمقاصة، للأهلي في يناير الجاري ليدعم مركز الظهير الأيسر الذي يضم فقط علي معلول وأيمن أشرف، الذي يعتمد عليه مارتن لاسارتي في أغلب الأوقات في مركز قلب دفاع، فيما كان رامي ربيعة على قوائم الانتظار بقائمة الأهلي المحلية بسبب اصاباته المتكررة على مدار ما يقرب من عام كامل، حيث تم