رسميًا.. بيراميدز يشكو اتحاد الكرة للكاف

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سلسلة من التصريحات المتبادلة بين تركي آل الشيخ وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد بشأن جدول مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما دفع مالك نادي بيراميدز إلى شكوى الجبلاية للكاف.

نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، خطابا رسميا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي (كاف)، يشكو فيه اتحاد الكرة المصري مضمونه اعتراض من جانبهم على جدول الدوري المصري. وقال الخطاب: "حتى الآن، لعب نادينا صاحب المركز الثاني في الدوري 20 مباراة، بينما أقرب منافسينا الزمالك، الأول، والأهلي الثالث، لعبا 18 و16 مباراة على الترتيب، جدول المباريات للأسابيع المقبلة تم تنظيمه من قبل الاتحاد المصري غير عقلاني، المباريات التي لم يلعبها منافسنا تم وضعها في نهاية الموسم بعد أن نكون قد لعبنا كل مبارياتنا".

وواصل: "الأغرب، الزمالك والأهلي سيلعبان مباريات الدور الثاني قبل إنهاء مباريات الدور الأول، ومن بين تلك المباريات مباراتهما معا الذي لم يحدد موعده حتى الآن، نعتقد أن هذا يؤثر على نزاهة الدوري المصري ويمنح منافسينا فرصا أفضل مننا". وتابع: "كذلك، مباراة الكأس بين فريقنا والأهلي لم يتم تحديد موعدها بعد

وواصل: "الأغرب، الزمالك والأهلي سيلعبان مباريات الدور الثاني قبل إنهاء مباريات الدور الأول، ومن بين تلك المباريات مباراتهما معا الذي لم يحدد موعده حتى الآن، نعتقد أن هذا يؤثر على نزاهة الدوري المصري ويمنح منافسينا فرصا أفضل مننا". وتابع: "كذلك، مباراة الكأس بين فريقنا والأهلي لم يتم تحديد موعدها بعد رغم أنها يجب أن تلعب في الوقت الحالي بالنظر لنظام البطولة، الأهلي لديه العديد من اللاعبين المصابين، وهذا يؤثر على فرصنا في الاستمرار في البطولة، ويمنح منافسنا أفضلية غير عادل". وتابع: "اليوم في برنامج إذاعي، "قام أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ووالد لاعب الأهلي مصطفى شوبير بتصريح قاس وعنصري ضد النادي ومالكه، قائلا إن الجدول الموضوع للدوري والكأس لن يتغير، وإن لا شيء سيحدث بالنسبة لطلبنا". وأتم البيان، "وحسب ما سبق، نسأل الكاف للتدخل طبقًا للمادة الثانية من لوائح الكاف لضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر". وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات نارية تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، نحو اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، خلال الساعات الماضية، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة تحديد مواعيد المؤجلات في مسابقة الدوري الممتاز. بعدها قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، إن على الجميع التعايش مع الوضع التي تعيشه مسابقة الدوري. وأضاف نائب الجبلاية، في تصريحات لبرنامجه على إذاعة "أون سبورت"، اليوم الأربعاء: "الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم اتحاد الكرة بتأجيلها، لا بد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه، ومش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين، وبلدنا تريد مساعدة الجميع، ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي". ثم رد تركي آل الشيخ على شوبير عبر صفحته الرسمية قائلًا: "الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيعا رياضيا أو بصفتك لاعبا سابقا في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي.. عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش! إحنا نلعب في دوري بلد محترم". بعدها واصل المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، هجومه ورسائله القوية لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة التي هاجم فيها البيانات الصادرة من نادي بيراميدز بشأن مجاملة الجبلاية للأهلي في ترتيب مبارياته المؤجلة من الدور الأول وتهديده بعد مواجهة الأحمر قبل أن يخوض الأخير مباراته مع الزمالك المؤجلة من الدور الأول. وجاءت الرسالة الثانية التي وجهها آل شيخ إلى شوبير: "استقواء بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة "بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس ل انتماتهم الكرويه والشخصيه و"جيوبهم".. وإن عُدتم عدنا". وبعد نشر هذه الرسالة بدقائق قام آل الشيخ بنشر الفيديو الشهير له مع شوبير خلال زيارته للنادي الأهلي وعلق عليه قائلًَا: "أترجملك؟"

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