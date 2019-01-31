الامارات | مدير المنتخب أمام لجنة الإنضباط بسبب قضية محمود خميس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب أمام لجنة الإنضباط بسبب قضية محمود خميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن لجنة الإنضباط في اتحاد كرة القدم ستستمع في جلستها المقررة الأربعاء المقبل، إلى إفادات مدير المنتخب الوطني عبيد هبيطة في قضية لاعب المنتخب ونادي النصر محمود خميس،علما أن اللجنة كانت قد اتخذت خلال اجتماع سابق لها قرارا إنضباطيا قضى بإيقاف اللاعب مؤقتا عن ممارسة أي نشاط رياضي مع ناديه، وتم ارسال خطاب في هذ الخصوص إلى ناد النصر الى حين الفصل النهائي في القضية.

يذكر أن محمود خميس استبعد أخيرا من المشاركة مع المنتخب في كأس آسيا 2019 لأسباب سلوكية وفقا لماصرح به سابقا مشرف الدكتور حسن سهيل.