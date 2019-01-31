شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد رامي ربيعة ومحمود وحيد بالقائمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، اتم قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، لاعبا الفريق في القائمة الأفريقية.
وأوضح عبدالحفيظ، ان الجهاز الإداري انهى إجراءات قيد الثنائي ربيعه ووحيد في القائمة الأفريقية.
ويستعد الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقيد رامي ربيعة ومحمود وحيد بالقائمة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.