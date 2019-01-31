شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد رامي ربيعة ومحمود وحيد بالقائمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، اتم قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، لاعبا الفريق في القائمة الأفريقية.

وأوضح عبدالحفيظ، ان الجهاز الإداري انهى إجراءات قيد الثنائي ربيعه ووحيد في القائمة الأفريقية.

ويستعد الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.