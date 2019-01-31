شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مطار القاهرة ، في العاشرة الا الثلث ، مساء اليوم الخميس ، متجهة الى نيروبي ، لخوض مباراة جورماهيا الكيني ، في افتتاح مشوار الفريق ، في الكونفدرالية الافريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل ، 3 فبراير الجارى .

ويرافق بعثة الفارس الأبيض ،المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي واسماعيل يوسف ، عضو مجلس الادارة ، والقائم بمهام أمين الصندوق

وسيكون في استقبال البعثة كلا من هانى زادة ، عضو مجلس الادارة ، ورئيس البعثة ، وأيمن حافظ المنسق العام ، والمتواجدين حاليا في نيروبي

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