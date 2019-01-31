شكرا لقرائتكم خبر عن مساع وزارية وبرلمانية لاحتواء الخلافات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى محاولة لاحتواء حدة الخلافات والحروب الكلامية بين المسؤولين فى الأهلى والزمالك وعدد من الأندية واتحاد الكرة أطلقت وزارة الرياضة، بالتعاون مع عدد من البرلمانيين، مبادرة لمحاولة التهدئة واحتواء الأزمات ورفع شعار الروح الرياضية مجددا بعد تزايد الخلافات بين المسؤولين وهو ما انعكس بالسلب على موقع التواصل الاجتماعى بين جماهير الأندية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحث خلال اجتماعه اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، الأربعاء، مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، سبل التهدئة بين الأهلى والزمالك باعتبارهما قطبى الكرة المصرية، خاصة أن مصر مقبلة على تنظيم بطولة أمم أفريقيا، وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود فى ظل ضيق الوقت وسط تأكيد باتخاذ كل طرف الإجراءات القانونية التى تحفظ حقه ولكن بعيدا عن الحروب الكلامية، كما استعرض الخطيب مع الوزير ما يحدث من تراشق وتلميحات من بعض مسؤولى بيراميدز، وهو ما يتعارض مع اللوائح والمواثيق الرياضية، كما استعرض الخطيب مع صبحى سبل التعاون المشترك لتنظيم الأهلى لبطولتى أفريقيا للكرة الطائرة والسلة الفترة المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تزامن فيه مع جلسة صبحى والخطيب وجود مساع من قيادات برلمانية مع رئيس نادى الزمالك لإقناعه بعدم استمرار التصعيد فى خلافاته مع مجلس الأهلى، ومحاولة تهدئة الأجواء الفترة المقبلة، والتى ستشهد العديد من الأحداث المهمة التى تستلزم التهدئة، وتركيز كل فريق فى هدفه نحو تحقيق البطولات فى أجواء تنافسية.

من جهة أخرى بحث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا مع وزير الرياضة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة أمم أفريقيا فى ضوء التقارير التى أعدتها الوزارة واتحاد الكرة عن الاستعدادات التى ستستضيف البطولة ومدى حاجتها إلى التطوير، فضلا عن بحث الاستعداد لاستضافة فعاليات حفل القرعة بمنطقة الهرم.

وأكد صبحى اهتمام القيادة السياسية والحكومة باستضافة البطولة وخروجها بأفضل صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق فى ظل تنظيمها أربع بطولات سابقة، فضلا عن كونها الأكثر تتويجا باللقب.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد، فى وقت سابق خلال زيارته التفقدية لاستاد القاهرة، أن الدولة بصدد الإعداد لحدثٍ مهم، هو تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، لافتًا إلى أهمية عاملى «الوقت» و«الإنجاز»، فالفترة الزمنية المتبقية تتطلب من مختلف الجهات تنسيقًا وعملًا دؤوبًا خلال الفترة المقبلة، حتى يخرج الحدث بالصورة الأمثل.

من جانب آخر تنطلق، اليوم الجمعة، تحت رعاية وزارة الرياضة، منافسات الدورى المصرى لكرة القدم الأمريكية، فى نسختها الجديدة والتى تشهد نظاما تنافسيا جديدا، حيث قام الائتلاف المصرى لكرة القدم الأمريكية (EFAF) بعمل نظام المجموعتين فى الدورى المصرى لكرة القدم الأمريكية، والذى ينطلق على ملعب نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 فرق (كايرو ولفز- هيل هاوندز- كايرو واريرز- كايرو بيرز- تايجرز msa- ايجلز guc- الجزيرة ثاندر- تاتينز auc). وينقسم الدورى إلى مجموعتى شرق وغرب القاهرة، حيث يتنافس كل 4 فرق على لقب بطل المنطقة، ومن ثم يصعد أول وثانى المجموعتين لنصف النهائى ثم نهائى البطولة. ويمثل مجموعة غرب القاهرة فرق (كايرو هيل هاوندز- كايرو ولفز- والجزيرة ثاندر- msa تايجرز)، ويمثل مجموعة شرق القاهرة (كايرو واريرز- كايرو بيرز- guc ايجلز- auc تاتينز).