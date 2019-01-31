برازيلي جديد في صفوف برشلونة الإسباني

كشف نادى برشلونة الإسبانى عن توصله إلى اتفاق مع نظيره أتلتيكو مينيرو البرازيلى، وذلك من أجل انضمام اللاعب إيمرسون دى سوزا للنادى الكتالونى بداية من شهر يوليو المقبل.
وكشف الموقع الرسمى للبارسا أن إيمرسون سينضم لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024، بتكلفة بلغت 12 مليون يورو، ويلعب فى مركز الظهير الأيمن.
وقام برشلونة بإعارة اللاعب إلى نادى ريال بيتيس حتى نهاية الموسم الجارى، نظرا لأن قائمة البارسا تحتوى على 3 لاعبين من قارة أمريكا الجنوبية، وهو الحد الأقصى الذى يسمح له به قوانين الاتحاد الإسباني.
ويبلغ اللاعب من العمر 20 عاما، وهو يشارك مع المنتخب البرازيلى حاليا فى بطولة كوبا أمريكا تحت 20 عاما، المقامة فى تشيلى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو فى العام المقبل.
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