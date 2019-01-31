رفض جاري كاهيل، مدافع تشيلسي، 3 عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مفضلًا البقاء في صفوف البلوز، لنهاية الموسم.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، إن كاهيل (33 عامًا)، رفض عروضًا من يوفنتوس الإيطالي، وموناكو الفرنسي، وفولهام الإنجليزي.
وأضافت أن النادي اللندني، كان مستعدًا للتخلي عن اللاعب، بعد أن شارك في 7 مباريات فقط مع الفريق، هذا الموسم.
واتفق فولهام مع تشيلسي على انتقال دائم لكاهيل، لكن الدولي الإنجليزي السابق، لم يتوصل لاتفاق شخصي مع فولهام.
وينتهي عقد كاهيل مع البلوز، بنهاية الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع تشيلسي يرفض عرض العملاق الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.