مدافع تشيلسي يرفض عرض العملاق الإيطالي

رفض جاري كاهيل، مدافع تشيلسي، 3 عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مفضلًا البقاء في صفوف البلوز، لنهاية الموسم.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، إن كاهيل (33 عامًا)، رفض عروضًا من يوفنتوس الإيطالي، وموناكو الفرنسي، وفولهام الإنجليزي.

وأضافت أن النادي اللندني، كان مستعدًا للتخلي عن اللاعب، بعد أن شارك في 7 مباريات فقط مع الفريق، هذا الموسم.

واتفق فولهام مع تشيلسي على انتقال دائم لكاهيل، لكن الدولي الإنجليزي السابق، لم يتوصل لاتفاق شخصي مع فولهام.

وينتهي عقد كاهيل مع البلوز، بنهاية الموسم الحالي.