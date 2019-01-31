صدمة في صفوف يوفنتوس.. تعرف على السبب

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإصابة التى تعرض لها جورجيو كيللينى مدافع فريق يوفنتوس أمس الأربعاء خلال مواجهة أتلانتا، ليست خطيرة كما كان متوقعا.

ذكرت شبكة "سكاى سبورتس" إيطاليا أن الإصابة التى تعرض لها جورجيو كيللينى قائد فريق يوفنتوس تبدو خفيفة، وذلك فى إنتظار الفحوصات الطبية النهائية التى سوف يخضع لها غدا الجمعة.

أضافت الصحيفة أن يوفنتوس سوف يفتقد لخدمات قائده لمدة أسبوعين، الأمر الذى يجعله جاهزا لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فى ذهاب ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل.

وكان كيللينى قد تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلانتا أمس الأربعاء والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة، ودع على أثرها بطولة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي.