الاثنين.. تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيسا للجنة الأولمبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

تزكي الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية ظهر الاثنين المقبل في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للجمعية، خلفا للرئيس السابق تركي آل الشيخ الذي تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للجنة الأولمبية السعودية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020 م عند الرابعة من عصر أمس، بعد أن كان مفتوحا في الثامن من يناير الماضي.

عبد العزيز بن تركي الفيصل في سطور:

1 ولد الأمير عبدالعزيز بن تركي في مدينة الرياض يوم 4 يونيو 1983م، وهو الابن الثاني للأمير تركي الفيصل، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله.

2 عين رئيسا للهيئة العامة للرياضة منذ 27 سبتمبر 2018 ، بعد أن كان نائبا لرئيس الهيئة في 21 يونيو 2017م.

3 تخرج في مدرسة الملك فيصل في الرياض في عام 2000، ودرس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود من 2001 إلى 2003 .

4 التحق بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، من عام 2003م إلى عام 2006م.

5 .درس التسويق في كلية إدارة الأعمال CBA ، جدة في عام 2006م وتخرج في عام 2010م.

6 تخرج في مدرسة «FormulaBMW » في البحرين عام 2005م.

7 شارك في عدة سباقات للسيارات وحقق مراكز عدة، حيث فاز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012م.