«النملة الزرقاء» يثير الفرح بالهلال وزوران يرفع شعار العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

أثار توقيع الهلال مع لاعب تورنتو الإيطالي سبيستيان جيوفينكو الشهير بـ «النملة الذرية» حالة من الفرح بين الجماهير، حيث أبرم النادي معه عقدا احترافيا لـ 3 سنوات مقبلة، وسيلحق بالفريق خلال الأيام المقبلة بعد أن ينهي التزاماته الخاصة، وأكد اللاعب أن طموحه كبير مع الهلال، مشيرا إلى رغبته الجادة في مواصلة نجاحاته مع الهلال الذي وصفه بصديق البطولات، في حين أكد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل سعيه الجاد لإسعاد جماهير الهلال بإبرام الصفقات الكبيرة والمثمرة.

من جهته، رفع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الكرواتي زوران ماميتش شعار العمل بناديه الجديد بعد وصوله للرياض، وأكد لدى وصوله الرياض أمس قادما من الإمارات العربية المتحدة، أنه لا وقت للحديث، لأن أمامه مسؤولية شاقة لإكمال الموسم بعد خلافته للبرتغالي جورجي جيسوس الذي أقيل من منصبه أمس الأول بالتراضي بين الطرفين، مبديا في الوقت ذاته سعادته برئاسة الهرم الفني الهلالي.

وكشفت صحيفة أبولا أن جورجي جيسوس في طريقه للإشراف على فريق روما الإيطالي، فيما قالت صحيفة الريكورد إنه خسر 4.9 ملايين يورو جراء الإقالة من منصبه، إلى جانب خسارة 2.8 مليون يورو كرواتب شهرية لن يتقاضاها، و2.5 مليون يورو سيدفعها للهلال.

وأشرف زوران ماميتش أمس على الفريق الكروي بمساعديه الجدد، وسيعقد المدير الفني الجديد غدا مؤتمره الصحفي الأول الذي يسبق مباراة الفتح الدورية.

وأجرى لاعب فريق الهلال الكروي الأول الدولي سلمان الفرج عملية جراحية ناجحة أمس في ليون الفرنسية، وذلك لتحرير أوتار مفصل الحوض على يد المستشار الطبي للنادي الطبيب الفرنسي جان مارسيل.

أرقام سبيستيان جيوفينكو:

ـ 6.2 ملايين دولار يتقاضاها عن كل موسم

ـ 2 مليون دولار لنادي تورنتو متبقية مع ناديه الكندي

ـ 381 مباراة شارك فيها مع أندية يوفنتوس وامبولي وبارما وتورنتو

ـ 132 هدفا سجلها في مشواره

ــ 142 مباراة لعبها مع ناديه الأخير

ــ 130 هدفا صنعها

ــ 83 هدفا سجلها مع تورنتو

ـ حصد لقب هداف الدوري الأمريكي في 2015 وأكثر صانع ألعاب في ذات الدوري

ـ أهدافه من الكرات الثابتة في الموسم تجاوزت الإنجليزي بيكهام في أمريكا

ـ ثالث أفضل لاعب على مستوى العالم في تسجيل الكرات الثابتة

ـ يلقب بالنملة الذرية نسبة للمسلسل الكرتوني الإيطالي القديم الذي يحمل بطولة نملة قصيرة القامة نسبة لطوله 1.63 سم