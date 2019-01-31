الأهلي يطلب الشمراني بـ5 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض قدم النادي الأهلي 5 ملايين ريال لنادي الفيصلي مقابل استعادة مدافعه الدولي الأيسر حمدان الشمراني قبيل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي ستغلق الأحد المقبل. وكشفت «مكة» أن الفيصلي طلب 6 ملايين ريال لإسقاط اللاعب. وكان الشمراني أسقط من كشوفات الأهلي الموسم الحالي بالمجان وبانتقال حر، ونجح في تمثيل المنتخب الكروي الأول في بطولة الأمم الآسيوية التي تختتم اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة.



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