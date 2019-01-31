شكرا لقرائتكم برشلونة يتعاقد رسميا مع البرازيلى إيميرسون ويعيره إلى بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى برشلونة الإسبانى توصله إلى اتفاق مع نظيره أتلتيكو مينيرو البرازيلى، وذاك من أجل انضمام اللاعب إيميرسون دى سوزا للنادى الكتالونى بداية من شهر يوليو المقبل.

وكشف الموقع الرسمى للبارسا أن إيميرسون سينضم لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024، بتكلفة بلغت 12 مليون يورو، وهو يلعب فى مركز الظهير الأيمن.

ويبلغ اللاعب من العمر 20 عاما، وهو يشارك مع المنتخب البرازيلى حاليا فى بطولة كوبا أمريكا تحت 20 عاما، المقامة فى تشيلى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو فى العام المقبل.

وكشف نادى ريال بيتيس عن تعاقده مع اللاعب حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.