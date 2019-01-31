شكرا لقرائتكم اشتباه فى إصابة حارس المصرى بالرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض أحمد بوسكا حارس مرمى النادي المصري، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية اليوم، أمام المريخ البورسعيدي، بعد تدخل مع أحد اللاعبين.

وعقب الكرة المشتركة أشتكى بوسكا من آلام شديدة فى القدم وغادر الملعب فورا وسط صراخ شديد من جانبه .

وأشتبه الجهاز الطبى لفريق المصرى فى إصابة بوسكا بقطع فى الرباط الصليبى ومن المنتظر أن يخضع الحارس لأشعة غداً لتحديد نوع الإصابة والعلاج اللازم.