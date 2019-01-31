اشتباه فى إصابة حارس المصرى بالرباط الصليبى

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جدة - عمرو شويل تعرض أحمد بوسكا حارس مرمى النادي المصري، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية اليوم، أمام المريخ البورسعيدي، بعد تدخل مع أحد اللاعبين.
وعقب الكرة المشتركة أشتكى بوسكا من آلام شديدة فى القدم وغادر الملعب فورا وسط صراخ شديد من جانبه .
وأشتبه الجهاز الطبى لفريق المصرى فى إصابة بوسكا بقطع فى الرباط الصليبى ومن المنتظر أن يخضع الحارس لأشعة غداً لتحديد نوع الإصابة والعلاج اللازم.
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