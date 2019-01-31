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شكرا لقرائتكم الأهلي يُقيد محمود وحيد في القائمة الأفريقية رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى النادي الأهلى إجراءات قيد محمود وحيد الظهير الأيسر فى القائمة الأفريقية للموسم الحالى 2018 – 2019.
ويترشح على مقعدي أفريقيا 5 لاعبين هم عمرو جمال وأحمد الشيخ وصالح جمعة ومحمود وحيد ورامى ربيعة ، قبل أن يتم قيد محمود وحيد ليتبقي مكان آخر سيتم قيده مساء اليوم.
ويغلق اتحاد الكرة فى الـ11:59 مساء اليوم الخميس باب الإنتقالات الشتوية المحلية و الأفريقية.
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