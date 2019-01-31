شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 توديبو يصل اليوم للنادى الكتالونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل برشلونة تدريبته اليوم استعدادا للقاء فالنسيا بعد غد السبت فى الدورى الإسبانى، بعد الريمونتادا أمام إشبيليه أمس الأربعاء فى كأس ملك إسبانيا والفوز بنتيجة 6-1.

توديبو يصل اليوم إلى برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن قلب دفاع تولوز صاحب الـ19 عاما، سيصل اليوم الخميس من اجل تقديمة غداً في الكامب نو كلاعب جديد فى البارسا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لدية اتفاق مسبق مع النادى على ان يصل فالصيف مجاناً مقابل عقد لخمسة مواسم لكن ناديه الحالى وضعة فى موقف صعب حيث كان يتدرب مع الشباب ورئيس النادي يطالبه بتجديد عقدة.

وبنهاية الأمر بارتوميو وفريقة توصلو لاتفاق مقابل قدوم اللاعب الان وسيدفع النادي مابين 1 الى 2 مليون يورو لنادى تولوز، وسيكون توقيعه للفريق B فى برشلونة، وقد يلعب بعض المباريات مع الفريق الأول.



توديبو

برشلونة يحقق أرقام قياسية بعد الفوز على إشبيليه

حقق برشلونة ولاعبيه العديد من الارقام القياسية بعد الفوز التاريخي الذي تحقق على إشبيلية بنتيجة 6 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاربعاء بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات مرحلة الاياب بالدور ربع النهائى بمسابقة كأس اسبانيا.

وحقق برشلونة ريمونتادا جديدة بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أٌقيمت الاسبوع الماضي بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل اشبيلية إلى فوز تاريخي بنتيجة 6 – 1 في مباراة الإياب ليتفوق الفريق الكتالوني في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 6 – 3.

وسجل الأهداف لنادي برشلونة كوتينيو، في الدقيقتين 13 و53، وراكيتيتش في الدقيقة 31، وروبيرتو في الدقيقة 54، وسواريز في الدقيقة 89، وميسي في الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية في الدقيقة 67.

وحجز برشلونة مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس إسبانيا للمرة التاسعة على التوالي وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي لاعب أخر، في حين واصل جوردي ألبا تألقه مع برشلونة وتمكن من صناعة 12 هدفاً في جميع المسابقات الإسبانية والأوروبية هذا الموسم محققاً أفضل أرقامه في موسم واحد على مدار مسيرته في ملاعب كرة القدم.