شكرا لقرائتكم عمرو وردة يشارك فى تعادل أتروميتوس أمام هيراكليوس.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل أتروميتوس الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى عمرو وردة مع مضيفه فريق أوميلوس هراكليوس بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري اليونانى.

وشارك عمرو وردة فى المباراة منذ البداية ونجح فى المساهمة بتسجيل أتروميتوس هدفه الوحيد فى المباراة.

جاء هدف أتروميتوس عن طريق ايفتيميس كولوريس فى الدقيقة 33 من زمن المباراة، من ضربة ركنية نفذها عمرو وردة، وتابعها كولوريس فى المرمى، ولكن نجح الفريق المنافس فى تسجيل هدف التعادل سريعا، وبالتحديد فى الدقيقة 37 عن طريق خوان انخيل.

وكان وردة قد انضم لصفوف أتروميتوس خلال الميركاتو الشتوى الجارى على سبيل الإعارة من باوك حتى نهاية الموسم الجارى.

بهذه النتيجة رفع أتروميتوس رصيده للنقطة 30 فى المركز الرابع، بينما يتصدر باوك الدوري اليونانى برصيد 50 نقطة.