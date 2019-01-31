شكرا لقرائتكم رسميًا .. ربيعة يُكمل القائمة الأفريقية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، اتم قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، لاعبا الفريق في القائمة الأفريقية.

وأوضح عبد الحفيظ، ان الجهاز الإداري انهى إجراءات قيد الثنائي ربيعه ووحيد في القائمة الأفريقية.

ويستعد الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأكتلمت قائمة الأهلي بـ 30 لاعبًا هم :

محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي ، أحمد فتحي، محمد هانى، ساليف كوليبالي، سعد سمير، محمد نجيب، على معلول ، أيمن أشرف، حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف ، ميدو جابر، أحمد حمودى، وليد سليمان، ناصر ماهر ، وليد ازارو، صلاح محسن ، مروان محسن، ورامي ربيعة ومحمود وحيد.