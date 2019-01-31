شكرا لقرائتكم قطر تفوز على الإمارات برباعية وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه الإماراتي 4 - صفر يوم الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي المنتخب القطري يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية مع نظيره الياباني، الذي فاز في المربع الذهبي على إيران بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم بوعلام خوخي بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 22 ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة 37 ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

وأكمل حسن الهيدوس ثلاثية الفريق القطري في الدقيقة 80 قبل أن يختتم البديل حامد إسماعيل التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وأنهى المنتخب الإماراتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إسماعيل أحمد، بعد أن وجه ضربة بالكوع إلى سالم الهاجري في الثواني الأخيرة.