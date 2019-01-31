شكرا لقرائتكم عصام الجبالي يوقع رسمياً للوحدة لمدة موسمين ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة الوحدة، الخميس، عن توقيع الدولي التونسي عصام الجبالي عقد انتقاله الرسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادما من فريق روزنبيرغ النرويجي.

وقال الوحدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وقع النجم الدولي التونسي عصام الجبالي لاعب وسط فريق روزنبيرغ النرويجي والمنتخب التونسي عقد انتقاله الرسمي إلى نادي الوحدة لمدة موسمين ونصف الموسم وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وانتقل لاعب خط الوسط إلى صفوف الفريق النرويجي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إلفسبورغ السويدي، وسبق ولعب صاحب الـ 27 عاما مع النجم الرياضي الساحلي التونسي، وخاض تجربة مع ترجي جرجيس، قبل انتقاله إلى الدوري السويدي في 2015، ولعب مع فارنامو ومنها انتقل إلى إلفسبورغ.

ويتواجد الوحدة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (28 نقطة)، ويواجه اتحاد جدة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.