شكرا لقرائتكم توماس بيترز يتفوق في أول أيام البطولة السعودية للغولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف عن تحقيق البلجيكي توماس بيترز 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 63 ضربة متقدما بضربتين في اليوم الافتتاحي للمنافسة.

وكان البلجيكي الفائز في 3 دورات من الجولة الأوروبية حقق 7 ضربات تحت المعدل دون أي ضربة بوجي، حيث قدم أداء رائعا على ملاعب نادي الغولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متفوقا على 6 لاعبين ضمن المجموعة المتنافسة.

وقال بيترز: اتبعت خطة لضرب الكرات إلى جانب الحفرة، وتوفر لدي 10 فرص لضربة بيردي ونجحت في سبع منها. لا شك أنه كان يوما جيدا جدا بالنسبة لي. لقد حرصت على تقديم أداء مثالي وأثق بأن أدائي سيتطور تدريجيا للوصول إلى هدفي في هذه البطولة.

وشارك ضمن المجموعة المتنافسة الثنائي الإنجليزي ألفي بلانت وروس فيشر وزوج الجنوب أفريقي زاندر لومبارد وجستن هاردينغ والإيطالي ريناتو باراتور والأسترالي جاك ماكليود.

وبدأ الإنجليزي بلانت والذي يشارك بدعوة من رعاة البطولة جولته بقوة، حيث نجح في تسديد 7 ضربات بيردي في 8 حفر، إلا أنه أخفق في ضربتين في آخر أربع حفر مما أثر على ترتيبه في هذه الجولة القوية.

ونجح بطل الماسترز باتريك رييد في تسجيل 3 ضربات تحت المعدل من أصل 67 ضربة، بينما حاول المصنفون الثلاثة الأوائل عالميا جاستن روز 70 ضربة، وبروكس كويبكا 69 ضربة، وداستن جونسون 68 ضربة مطاردة البلجيكي بيترز في جولتهم الافتتاحية.