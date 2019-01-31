شكرا لقرائتكم الإمارات تواجه قطر بهدف الوصول إلى نهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع كل من المنتخبين الإماراتي والقطري إلى خطوة جديدة على طريق النجاح في بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم عندما يلتقيان يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي للبطولة، بعدما أطاحا بحامل اللقب ووصيفه "أستراليا وكوريا الجنوبية".

وقبل بداية هذه النسخة التي تستضيفها الإمارات حتى أول فبراير المقبل، لم يحظ كل من المنتخبين بترشيحات قوية لبلوغ هذه المرحلة في البطولة الحالية ولكن المنتخب الإماراتي بدعم جماهيره شق طريقه إلى المربع الذهبي كما سبقه المنتخب القطري إلى نفس الدور بعدما ظهر بشكل مغاير لمعظم التوقعات.

ويلتقي الفريقان على استاد "محمد بن زايد" في نادي الجزيرة بأبوظبي حيث يشتعل الصراع بينهما على تأشيرة المرور للمباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل على استاد "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي، وفي ظل الترشيحات متوسطة المستوى التي سبقت المنتخب الإماراتي إلى هذه النسخة من البطولة، لم يكن الحضور الجماهيري في مباريات الفريق بالدور الأول على المستوى المطلوب خاصة في المباراة أمام المنتخب التايلاندي وكذلك في مباراة الفريق أمام منتخب قيرغيزستان في الدور الثاني، ولكن المباراة أمام المنتخب الأسترالي في دور الثمانية أكدت أن الفريق استعاد ثقة جماهيره التي اكتظت بهم مدرجات استاد "هزاع بن زايد" بالعين، وينتظر أن يكون الحضور الجماهيري هو السلاح الأقوى للأبيض في هذه الموقعة الصعبة والحاسمة على استاد "محمد بن زايد" الذي تبلغ سعته الرسمية أكثر من 37 ألف مقعد.

وشهد اليومان الماضيان إقبالا كثيفا وصراعا كبيرا من أجل الحصول على تذكرة الحضور في هذه المباراة الفاصلة، كما يعتمد المنتخب الإماراتي على الحالة المعنوية للفريق التي ارتفعت بشكل هائل بعد الفوز الثمين على المنتخب الأسترالي حامل لقب البطولة، حيث أكدت المباراة وأسلوب اللعب والحماس الشديد لدى اللاعبين أن المنتخب الإماراتي قادر على المنافسة وإحراز المزيد من التقدم في البطولة، ويتطلع الفريق بقيادة مديره الفني الإيطالي ألبرتو زاكيروني إلى استغلال هذه الدفعة المعنوية والمساندة الجماهيرية من ناحية وإمكانيات الفريق من ناحية أخرى في تحقيق فوز جديد يضع الفريق في المباراة النهائية.

وتدرج مستوى المنتخب الإماراتي في البطولة الحالية حيث استيقظ الفريق على تعادل صعب 1 - 1 مع نظيره البحريني في المباراة الافتتاحية ثم فاز على المنتخب الهندي العنيد 2 - صفر ليضمن التأهل للدور الثاني قبل مباراته الثالثة في المجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل 1 - 1 مع نظيره التايلاندي، وفي الدور الثاني للبطولة ، تغلب "الأبيض" على منتخب قيرغيزستان 3 - 2 بعد التمديد لوقت إضافي قبل أن يخطف فوزا تاريخيا على نظيره الأسترالي 1 - صفر في دور الثمانية.

وأطاح المنتخب القطري بمنتخب كوريا الجنوبية وصيف حامل اللقب وذلك بالتغلب عليه في دور الثمانية بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي فاز بها على نظيره العراقي في دور الستة عشر، وخلال مسيرته في الدور الأول، حقق المنتخب القطري ثلاثة انتصارات متتالية على لبنان 2 - صفر وكوريا الشمالية 6 - صفر والسعودية 2 - صفر ما يعني أن الفريق سجل في هذه البطولة 12 هدفا حتى الآن ولم تهتز شباكه حتى الآن.

ويبدو المنتخب الإماراتي مهددا بفقدان اللاعبين محمد أحمد وفارس جمعة للإصابة فيما يعود لصفوف الفريق اللاعب خميس إسماعيل بعد انتهاء إيقافه، وفي المقابل، يغيب عن صفوف قطر في مباراة المربع الذهبي اللاعبان عبد العزيز حاتم وبسام الراو للإيقاف بسبب الإنذارات فيما يعود عبدالكريم حسن وعاصم ماديبو لصفوف الفريق.