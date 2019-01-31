شكرا لقرائتكم أومتيتي يعود إلى برشلونة ويتدرب بشكل منفرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم أن قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب منذ أسابيع بسبب مشاكل في الركبة، بدأ يوم الخميس المشاركة بشكل منفرد في تمارين الفريق الكاتالوني.

ولم يخض أومتيتي سوى ثماني مباريات هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى، وهو عاد في أواخر الشهر الماضي إلى إسبانيا.

وأوضح بطل إسبانيا في بيان: الفرنسي الذي يخضع لعلاج في برشلونة منذ 30 ديسمبر تدرب بشكل منفرد عن المجموعة، في ملعب التدريب التابع للنادي يوم الخميس.

وكان المدافع الفرنسي البالغ (25 عاما) والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018 في روسيا، قد قرر عدم إجراء عملية جراحية، وبعدما أعرب مدرب الفريق إرنستو فالفيردي مطلع يناير عن أمله في عودة أومتيتي الى صفوف الفريق خلال هذا الشهر، أشار في تصريحات يوم الثلاثاء إلى أن ذلك قد يتم الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

وشارك قلب الدفاع في المباراة ضد أتلتيكو مدريد "1-1" في 24 نوفمبر الماضي ضمن الدوري الإسباني، وهي كانت الأولى له بعد غياب لنحو شهرين بسبب مشكلة الركبة. وعاودته الإصابة بعد هذه المباراة مباشرة.

ويترقب برشلونة عودة أومتيتي لحل الأزمة الدفاعية التي عانى منها هذا الموسم، اذ ترافق غيابه مع إصابة لزميله البلجيكي توماس فيرمايلن.

وتعاقد النادي الكاتالوني مع المدافع الكولومبي جيسون موريو من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري حاليا برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، وهو يستضيف فالنسيا السبت في مباراة بارزة ضمن المرحلة 22.