شكرا لقرائتكم انتقال نهائي لجوني أوتو من أتلتيكو إلى وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، يوم الخميس، تعاقده بشكل نهائي مع الجناح الإسباني الدولي جوني أوتو من صفوف أتلتيكو مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا".

ولم يكشف وولفرهامبتون عن قيمة الصفقة ولكن وسائل إعلام قدرتها بنحو 18 مليون جنيه إسترليني.

وانضم أوتو "24 عاما" إلى صفوف وولفرهامبتون على سبيل الإعارة قبل أن يضمه الفريق بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل طيب هذا الموسم، ونال أوتو المشاركة الدولية الأولى مع منتخب إسبانيا هذا العام.